60歲的陳先生平常生活作息正常、無不良生活習慣，認為身體健康狀況良好，因此未定期接受健康檢查，近日則在女兒的敦促下，前往恩主公醫院健康管理中心接受全身健康篩檢，進行抽血、X光、血壓等多項檢查後，在心電圖檢查中赫然發現波形異常，經醫師診斷為心肌梗塞，緊急轉至急診進行心導管治療，也因發現得早，及早介入治療，阻斷心肌梗塞的發生，讓陳先生頻呼是健康檢查救了他一命。

恩主公醫院健康管理中心劉顯達主任表示，心肌梗塞的高危險因子包含三高(高血壓、高血脂、糖尿病)、肥胖、抽菸、缺乏運動者、更年期婦女、以及家族病史等，皆需要更加留意自身健康狀況。另外，尤其以慢性病來說，早期常沒有症狀或症狀輕微，若未定期接受健康檢查，監控自身的健康狀況，及早發現、治療，由小病釀成大病而後悔莫及。

2大觀念 認識定期健康檢查的重要

．為什麼要做定期健康檢查?

劉顯達主任進一步解釋，定期健康檢查是公共衛生與預防醫學中「三段五級預防」的第二段預防，亦即「次級預防」，指透過醫療儀器及工具，及早發現、及早治療療，減少疾病發生或防止疾病惡化，並了解健檢報告上面的數字涵義，獲得正確的健康資訊後落實在生活中，改善不良生活習慣，做好個人健康管理預防疾病。

．健檢套餐是不是越貴越好?

但是健康檢查要從何做起?多久做一次?是不是越貴越好?劉顯達主任說，健檢的項目依個人身體狀況、職業、生活作息、家族史會有所不同，建議大家可以依照自己的狀況和需求，而貴的健檢項目也不見得適合每個人，向專業的健康管理醫療團隊諮詢，規劃出適合自己的健康檢查計劃。

(中時新聞網)