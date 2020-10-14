東勢子段社宅以「環境教育從一棵樹開始」為設計概念，以老樹為起點，串聯基地遺址，讓建築體就像一棵樹自然伸展呼吸。（馮惠宜攝）

東勢子段社宅，為維護基地列管老樹，維持生態與樹木生長空間，只蓋100戶，並規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。（馮惠宜攝）

台中市政府積極推動社會住宅，其中昔日曾為蔣公行館「恊園」在前市長林佳龍規劃為社區住宅，終於在14日由現任市長盧秀燕主持開工；盧秀燕表示，「東區東勢子好宅新建工程」預計112年底完工，為保留老樹、原規劃300戶也縮減為102戶，規劃610坪開放空間，成為鄰里大公園。

台中市住宅發展工程處14日舉行「東區東勢子好宅新建工程」開工典禮，盧秀燕指出，她接任台中市長前，台中有200戶社宅完工，感謝前市長胡志強、林佳龍的努力，在她任內，已有691戶完工，開工興建中有3077戶，東勢子好宅為她上任後第4座開工的社宅，另還有1040戶將發包，預計111年前，台中完工或興建中的好宅會達到5008戶。

盧秀燕指稱，東勢子段社宅基地原為蔣公行館「恊園」舊址，後來成為十軍團招待所，廢棄多年，而舊建物即為她的公公創立的營造廠建造，對她而言相當富有意義，她也強調該基地有多顆市府列管老樹，採納地方議員建議保留老樹，戶數也從300戶縮減到102戶。

住宅處也說，該基地鄰接進化路，另銜接力行路、精武路作為連通市區主要進出通道，交通十分便利。基地規劃地下2層、地上15層，為1棟複合混居式好宅；地面層設有店鋪1戶，2樓規劃1戶社福空間，2樓以上居住單元則提供1房型49戶(8坪)、2房型43戶(16坪)、3房型8戶(24坪)等共計100戶優質住宅。

應邀出席開工典禮的市議員邱素貞表示，東勢子段地段良好兼具交通機能及教育文化，台中市作為宜居城市，未來是年輕人成家立業，更是養兒育女、養老養生的好地方。

(中時 )