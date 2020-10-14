魯姓男子去年騎車三貼載妻子及6個月大獨子，與胡姓女老師駕駛的休旅車擦撞，男嬰因機車翻倒，頭部撞地不治，魯男夫婦控告胡女，但台北地檢署認為車禍鑑定胡女無過失，反倒是魯男夫妻違規三貼騎車、未給小孩戴安全帽等安全措施，又搶道肇事，涉嫌過失致死，今予魯男夫婦緩起訴，期間1年，2人共須繳交6萬元處分金給國庫，另胡女獲不起訴。

檢警調查，去年4月24日早上7時，魯男騎車載著妻子，妻子僅用背巾包著6個月大幼子，夾在2人中間，準備將幼子送至托嬰中心照料，魯男一家三口機車行經信義路、杭州南路的金甌女中附近，左側與同向休旅車擦撞，機車倒地，魯男夫婦只受輕傷，但孩子頭部撞擊路面，送醫後仍因顱骨骨折不治。事後魯男夫妻控告休旅車駕駛胡姓女老師涉嫌過失致死。

但案經2次交通事故原因鑑定，都認為該路段從3車道縮減成2車道，胡女是直行車輛，並無違規或過失情形。反而是騎車的魯男，進入縮減道路後，併行休旅車右前輪處，疑閃避前車，擦撞胡女車輛左側，是肇事主因。

檢方認為，魯男夫妻違反交通規則，騎車三貼超載，也沒讓孩子戴上安全帽等防護措施，涉嫌過失致死罪，將2人改列被告，由於2人沒有前科，給予2人緩起訴，期間各1年，共須繳交6萬元給國庫。

(中時 )