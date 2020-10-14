支持者暫時退出黃家，與中工處協調。（黃春香家關注組提供／程炳璋台南傳真）

台南鐵路地下化工程在北區黃家經過13日突襲後餘波盪漾，屋外支持者宣稱半拆戶的黃家仍有一半使用範圍，從屋外架梯攀入2樓，預展開第2波抗爭，與工人發生衝突，經過中工處，雙方各退一步，支持者暫撤回屋外。

鐵道局中工處13日清晨6時以突襲方式強拆北區釘子戶黃春香家，黃春香與支持者被迫退出屋外，眼睜睜看著工人進入拆屋。

警方13日全程維護中工處進駐施工，直到13日中午撤崗，支持者又重回屋外集結。

這場看似已完成的終局之戰仍餘波盪漾，黃家支持者仍陸續堅守家園，不願散去，14日上午10時發動奇襲，5、6人從門口停放的汽車架梯，攀入2樓，伺機占據樓梯。支持者衝入工地的舉動，引爆與工人的口角衝突，雙方展開激烈推擠。

中工處工程人員認定支持者意圖展開第2波抗爭，工程人員要將支持者推出屋外，雙方在工地內開始一場肉博戰。

中工處改用鐵皮封鎖樓梯間，支持者堅守樓梯不願退出，經過協調，支持者才暫時退出屋外。

支持者主張，黃家屬半拆戶，仍有一半可使用範圍，樓梯間爭議未解，黃春香並未同意拆遷，要求中工處退出樓梯。支持者指稱，衝突過程中，警察到場後袖手旁觀，並無採取任何措施。

黃春香家關注組人員解釋， 「最小侵害原則」是土地徵收運用時的基本原則，鐵道局本可以利用設定地上權方式保留黃家樓梯間，也不妨礙鐵道建設，現在卻企圖強拆黃家包括樓梯間範圍在內的大半部分房屋。這將造成黃春香和住戶無家可歸。抗議鐵道局用這種不合理、不考慮人民處境的殘忍方式進行徵收。

(中時 )