25歲的芭蕾舞者陳小姐，在一次舞蹈比賽中不慎跌倒受傷，簡單治療後並不在意。此後當她翻身或站起來時，或單腳跳芭蕾舞時，右髖部會非常疼痛。起初以為是肌肉拉傷，但卻一直無法根治。接受過藥物止痛、類固醇注射與密集復健，情況仍未改善，影響陳小姐的芭蕾舞蹈生涯。直到接受運動醫學醫師專業診斷，才確認是外傷性髖關節軟骨破裂，在接受先進的髖關節鏡手術治療後，才挽回他的運動生命，重新回到表演舞台上。

髖關節位於腹股溝靠近大腿內側，髖關節軟骨破裂一般很難發現，如果沒能有效治療，患者可能會疼痛，嚴重者造成退化性關節炎。髖關節軟骨破裂問題，門診中常常被忽略，主因是診斷很不容易，特別是傳統X光檢查時，多會顯示關節正常，一般骨科或復健科醫師，常認為患者是單純肌鍵炎或肌肉拉傷，但治療後，往往疼痛仍持續困擾患者，醫師也苦無對策。

髖關節軟骨破裂主要症狀是，深部髖關節疼痛（幾乎100%)，髖關節在某些角度會有卡到的感覺，讓患者無法久坐，穿鞋或穿襪時尤其不方便，且患者無法走遠路。大約有2/3髖關節軟骨破裂是由外傷所引起，包括常見的運動傷害、車禍、由高處墜落等，另有1/3原因不明。表示，這類患者在門診中為數不少，只是常常被忽略。

因此正確診斷非常重要，特別是需要有經驗的運動醫學專科醫師確定診斷。大約有2/3髖關節軟骨破裂是由外傷所引起，包括常見的運動傷害如舞蹈、體操、籃球、跆拳等等；車禍、由高處墜落等，另有1/3原因不明。治療方式上，患者全身麻醉後，在患者大腿外側開始兩至三個約一公分長的小傷口，放入髖關節鏡 (類似腹腔鏡)進行微創手術，取出碎裂的軟骨或縫補破損軟骨緣。

如果是傳統治療就比較麻煩，必須開刀將患者關節切開後處理，不僅傷口大且復原時間久。髖關節鏡手術可以提供良好治療結果。手術後病患傷口不僅小、疼痛少、住院日數縮短，約兩天左右，預後佳，可以解決患者長久以來的宿。除此之外，髖關節鏡微創手術亦可同時處理髖關節關節內外的棘手問題，達到臨床滿意的治療結果！

醫師簡介／詹益聖醫師，林口長庚骨科部主任

(中時新聞網)