上周天風國際證券分析師郭明錤獻策，華為出售旗下主打中低階手機品牌榮耀(Honor)，可讓再智慧型手機耕耘多年心血不致白費，避開美國禁令後對中國電子業整體也有利，遭華為否認，但據路透引述消息來源，華為正與神州數碼與其他潛在買家洽談此事，榮耀的交易總額達37億美元(約250億人民幣或1080億台幣)。

消息來源指出，華為計劃重設營運優先順序，專注為高階華為手機脫困。還有2名知情人士表示，華為想出售的資產尚未確定，可能包括榮耀的品牌、研發，與相關供應鏈管理業務。其中1名消息來源說，交易可能是全額現金而不包括以交換股權來折抵，規模可能較250億人民幣少，但應該不會低於150億人民幣。

神州數碼脫胎自華為在筆記型電腦市場主要競爭者聯想集團，不過2011年後透過多次股權轉移，聯想持股已從近半到不足2成，而神州數碼正是榮耀手機的主要分銷商，因此在洽談收購的3至4家公司中居於領先。

儘管外媒傳出華為出售榮耀，不過內容著眼點與上周郭明錤分析並不相同，而帶動神州數碼逐步脫離聯想集團的前董事長郭為，不只是中共黨員，也曾兼任全國政協委員，雖在2018年就已卸任，目前仍有影響力，這恐怕與郭明錤獻策能助榮耀躲過美方禁令條件也不相符。

(中時新聞網)