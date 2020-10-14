中央流行疫情指揮中心9月宣布全面徵用口罩，考量目前口罩產能充足，雙鋼印口罩將提前於10月15日起恢復定額徵用，每日徵用800萬片，其餘產能供應自由市場滿足民眾需求，未來實名制將檢討運作模式，以利符合防疫需求。

國家隊口罩先前相繼出包，中央流行疫情指揮中心隨即要求口罩逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，並在9月17日至10月31日期間全面徵用雙鋼印口罩，供應實名制通路銷售，國家隊口罩也隨之暫停自由販售。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前口罩產能已達每日2000萬片，且國家庫存的雙鋼印口罩2億6000多萬片，無雙鋼印口罩則有3億片，口罩已經充足，因此提前至10月15日停止全面徵用，改為定額徵用，開放雙鋼印口罩供應自由市場。

口罩實名制自今年2月6日實施至今已逾7個月，隨著口罩徵用政策提前鬆綁，自由市場口罩供應量逐漸充裕。目前口罩徵用與實名制運作機制已臻成熟，將研議常態化運作模式，以利疫情需要時於能最短時間啟動運作，及時因應防疫需求。

(中時 )