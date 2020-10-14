富邦媒(8454)momo強化「大數據化物流」、「智能客服」、「千人千面計畫」、「搜尋服務」四大科技力，以及「品牌深耕合作」、「物流佈局」、「支付工具拓展」三大服務力，希望能升級消費者購物體驗，隨著《雙11超狂購物節》來臨等年末線上購物旺季來臨，滿足消費者線上購物需求，進而帶動業績成長。

富邦媒近年積極佈局momo短鍊物流，透過專業化、科技化的技術及營運管理，強化最後一哩路的客戶體驗；富邦媒總經理谷元宏表示，隨著科技的蓬勃發展，線上購物成為近年的消費趨勢，今年momo除持續深耕品牌合作外，也推出許多新服務，包含富邦媒自建車隊「富昇物流」以及「冷凍店取」、「語音搜尋」等全新服務，希望能讓消費者享有momo的超低商品優惠外，更能在消費過程中有愉悅的購物體驗，我們不只要做「科技的momo」，更要做「服務的momo」。

為讓「智慧服務」落地深根，富邦媒透過「大數據化物流」、「智能客服」、「千人千面計畫」、「搜尋服務」四大科技力，以及「品牌深耕合作」、「物流佈局」、「支付工具拓展」三大服務力，啟動了短鍊物流革命的齒輪，強化消費者優質購物體驗，不僅讓富邦媒前3季營收達465.22億元，年成長29.51%，亦為即將到來的年末強檔活動「雙11購物節」做好準備。

富邦媒表示，為了讓消費者更便利地搜尋商品，momo官方app今年8月上線「語音搜尋」服務，消費者只要動動口即可輕鬆搜尋商品，每日平均高達1萬次使用量，短短2個月推升app流量成長3倍，而「以圖搜圖」服務也讓消費者只需透過上傳圖片就能快速找想要的商品；此外，momo為提供消費者零時差購物體驗，透過AI大數據演算客戶消費行為，將訂單依指定區域倉出貨，並搭配電子地圖規畫最佳配送路線，讓消費者「取貨零時差」，並透過知識點建立，利用語意分析作為前線客戶問題文字回應，達到「問題回覆零時差」，而千人千面計畫則依消費者購買、瀏覽行為推薦不同商品，建立了「個人化商品推薦零時差」。

為使服務品質持續升級，momo也積極推動三大服務力，其中為加速擘劃「物流服務力」，momo至今已拓建29座營運倉儲，平均每月接單量高達210萬筆，年成長超過25%，此外富邦媒也於今年5月正式成立自建車隊「富昇物流」助陣，momo也看準今年冷凍食品經濟，首度與全家便利商店合作推出「冷凍店取」服務，讓消費者取貨突破時空限制更加便利。

此外，momo自2016年正式啟動「深耕品牌合作計畫」，今年年增3000個品牌，包含知名服飾GAP、Roots、Adidas及生活家居Hoi好好生活等，至今已網羅超過1.8萬品牌數，集結近300萬件商品；而momo更於去年結合集團夥伴台北富邦銀行合作加碼打造新的支付服務「富邦momo聯名信用卡」，大方回饋momo幣獲消費者青睞，截至今年9月累計近33萬用戶，開創全新世代的會員經濟。

富邦媒表示，第4季為國內外電商最重視的一季，momo下半年除將持續擴展站上品牌數、商品數，更期望未來針對各項專業技術不斷更新及提升，滿足消費者在年末檔期活動線上購物需求。

(時報資訊)