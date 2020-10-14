新化警分局掃毒，查獲毒品咖啡包分裝場及大批毒品、爆裂物。（台南市新化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

新化警分局掃毒，查獲毒品咖啡包分裝場及大批毒品、爆裂物，並在陳姓嫌犯車內查獲毒品。（台南市新化警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局新化分局13日破獲一新興毒品咖啡包分裝場，起獲大批毒品咖啡包、分裝器具，疑似爆裂物3瓶，及不法所得現金10萬元，警方將陳姓嫌犯與3名共犯依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地方檢察署偵辦。

據了解，警方8月間接獲情資，北區大興街附近有一新興毒品咖啡包分裝場，經持續跟監蒐證，向台南地方法院聲請搜索票，按址前往執行搜索，13日於北區某釣蝦場前當場逮捕陳姓嫌犯，並在其所駕駛之自小客車駕駛座下方查獲第三級毒品K他命1小包、電子磅秤1檯。

警方隨後前往該分裝場執行搜索，於屋內逮捕3名共犯，並當場起獲已分裝完成之新興毒品咖啡包共584包，約2880公克（經初篩呈三級毒品反應）、未分裝之新興毒品1大包，約657.91公克（經初篩呈二、三級毒品反應）、毒品咖啡包混和物1大包，約2950公克。

此外還有空分裝袋2514個、分裝器具等1批、研磨臼杵2組、電子磅秤2檯、封口機1支及疑似爆裂物3瓶，瓶內裝有不明液體、火藥及鐵釘，並查扣犯案手機6支及不法所得之現金新台幣10萬元。

新化警分局長歐祖明表示，有鑑於毒品戕害國人身體及心理健康至鉅，非法槍械所引生之暴力犯罪問題亦嚴重危害人民安全及社會國家治安，分局持續執行「安居專案」，秉持打擊毒品及槍械之決心，以淨化社會治安。

新化警分局掃毒 查獲毒品咖啡包分裝場及爆裂物

(中時 )