經濟部水利署14日表示，經濟部14日召開今年下半年旱災經濟部緊急應變小組第2次工作會議，由經濟部長王美花主持，並邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、水利署、地方政府及相關單位，針對抗旱措施及最新水情進行盤點，決定將停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，並將簽報成立旱災中央災害應變中心，與農委會及相關部會、地方政府共同攜手抗旱。

王美花指出，今年是台灣在1964年以來，第一次沒有颱風侵襲台灣而造成降雨非常少，因此，為面對這場可能為歷史有紀錄來降雨最少的一年，雖然經濟部自7月以來開始調節因應，但考量11月起進入枯水期，降雨將進一步減少，大家要做最壞的打算，做最好的準備。

水利署說，為穩定未來枯水期間的公共用水，中央與地方政府共同努力，讓水源調度能發揮最大效用，以降低旱象的衝擊。自14日起於桃園、新竹、苗栗及台中供水區實施自來水系統黃燈減壓供水，其餘地區正常供水，並停止部分地區農業用水供灌。

王美花表示，自7月以來已提前布署應變採取各項節水及調度措施，讓民生、產業及農業能正常供水無虞，但檢討各地水情狀況，今年無颱風侵臺，雖無風災造成損失，但6月迄今全台平均降雨為自1947年以來第二少。其中，桃園至嘉義地區水庫集水區降雨量，更為歷史有紀錄以來最低，致使水庫蓄水量，亦為歷年同期最低。

目前桃園、新竹、苗栗及台中供水區，自今日起針對公共用系統實施自來水夜間減壓，並由行政機關及國營事業停止以自來水用於噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，科學園區或工業區工業用水則持續加強自主節水5％。

依據中央氣象局降雨資料研判，10月、11月正常機率大，12月正常偏少，明年1至3月亦可能偏少，考量自11月起至明年枯水期結束前，仍有相當長的時間，需加強抗旱措施審慎因應，以避免後續枯水期間降雨，不如預期，將對民眾生活造成重大影響。

會議中，經濟部與農委會、科技部及各相關縣市政府等單位討論決定，在兼顧糧食安全及社會穩定發展前提下，除公共系統自來水減壓措施外，同時將停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，並將簽報成立旱災中央災害應變中心，與農委會及相關部會、地方政府共同攜手抗旱。

經濟部說，水利署已辦理抗旱水源設置作業，時序將進入枯水期，為確保穩定明年公共用水需求，需要中央、地方及全體民眾共同承擔，共體時艱以渡過難關，籲請大家配合積極節水，一起努力度過枯水期。

(工商 )