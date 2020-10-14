衛福部長陳時中今（14）日表示，由於口罩產能已充足可供應實名制通路銷售所需，再加上進口口罩管理措施已建立且已有執行成效，因此雙鋼印口罩全面徵用，「提前」從10月15日起恢復定額徵用，讓口罩廠商的其餘產量，能供應自由市場滿足民眾需求，未來實名制將檢討運作模式，符合防疫需求。

指揮中心指出，為因應之前國內陸續發生從國外進口非醫用口罩混充國產醫用口罩情事，除加強進口口罩之邊境查驗，以及進口後之流向、標示及品質管理等措施，先前規定自今年9月24日起國產平面式醫用口罩，須逐片標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印，並於今年9月17日至10月31日期間全面徵用雙鋼印口罩，供應實名制通路銷售。

指揮中心進一步說明，因目前徵用口罩除已經可以因應實名制需求外，庫存數量亦相當充裕，為能有效調節口罩戰備庫存數量，並兼顧口罩廠商至自由市場販售之需求等，故將口罩全面徵用恢復為定額徵用之時間提早。

指揮中心說，另口罩實名制自今年2月6日實施至今已逾7個月，隨著口罩徵用政策提前鬆綁，自由市場口罩供應量逐漸充裕。目前口罩徵用與實名制運作機制已臻成熟，將研議常態化運作模式，俾於疫情需要時於能最短時間啟動運作，以及時因應疫情之防疫需求。

(工商 )