基隆輕軌拍板升級捷運，基隆市長林右昌堪稱最大贏家，被指獲得同為民進黨正國會派系的交通部長林佳龍順勢幫忙，是否為下屆台北市長選舉鋪路？林右昌今受訪表示，「想太多了！」

被問到，其中哪個市長歧見最大、最多、最難說服？他說，不會，結果是好的，過去都不重要，當然個城市間都有彼此想法，是很正常，北北基這次成就了一個典範，未來其他城市也會有這樣機會。

民進黨今召開中常會，林右昌今列席中常會前受訪強調，不要用政治算計去看待它，不要用政治算計，對市民最有幫助。

基隆輕軌升級成捷運，交通部長林佳龍召開的跨縣市協調會，是最重大轉捩點；林右昌今被問到跟林佳龍蠻有默契，基隆是否有協調好？林右昌說，這件事特別感謝佳龍部長、科文哲及侯友宜市長，接納基隆的建議，用一個國土規劃的高度，及大台北首都圈軌道路網整體規劃的想法，重新看待基隆捷運，最後才能達成共識，有整合方案，很難得。

他說，特別基隆有捷運，能夠跟民生汐止整合起來，台北市及新北市、基隆市民最大福氣，三個市民也是最大贏家。

被問到，林佳龍順勢幫助，成了最大贏家，是否為2022鋪路？他說，想太多了！大家都站在專業角度，自己也是念都市計畫，都是從整體區域發展及大都會規劃來想這個事情，特別感謝兩位市長及交通部。

他指出，最後整個方案來看，經費可以做最有效利用，且效益也最高，對於未來擴大效能，新北、台北交通改善都會有很大助益。不要用政治算計去看待他，不要用政治算計對市民最有幫助。

他說，佳龍部長對於這件事主動積極協調，包括基隆、新北跟台北，特別對交通部次長王國材等有了與其幕僚三四次的作業，前置做了很多溝通跟協調，大家都很努力，很幫忙。

(中時 )