有越來越多證據顯示，慢性病毒感染會造成血管的血栓形成，易引發動脈粥狀硬化心臟病。急性C肝炎患者未經任何治療，大約有15-45％的感染者在感染後6個月內自發清除病毒，其餘55-85％的人會變成慢性C型肝炎感染。林口長庚進一步研究發現，慢性C型肝炎病毒感染患者罹患急性冠心症、急性缺血性中風，比B型肝炎病毒感染患者高出1.3倍，死亡率甚至高達1.48倍！提醒C肝病患如有胸痛、胸悶及疑似中風症狀時，在疾病篩查、處理及治療上應該更為積極。這項研究已刊登於2018年1月的國際期刊「動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）」。

62歲的張先生，最近時常胸痛、盜汗，就醫後診斷為急性心肌梗塞，住院期間發現並無傳統三高（高血壓、高血糖、高血脂）及抽菸的危險因子，詳細詢問病人，得知過去有車禍骨折及開刀輸血的病史，檢驗結果發現確實有C型肝炎。類似張先生的例子在心臟科病房並不罕見，事實上肝炎與心臟疾病的關係已愈來愈受到關注。

目前醫界對於動脈粥狀硬化的心臟病患者，有將近一半找不到傳統定義上的危險因素，例如高血壓、高血脂、糖尿病或吸菸等，因此懷疑必然有其他誘發因素或機制造成血管的栓塞。而慢性炎症和血管壁損傷，以及病毒感染引起血管平滑肌細胞增殖和氧化脂質沉積，都被發現與動脈粥狀硬化有密切關聯。

根據流行病學調查，全台目前約有171萬名B肝帶原患者，相當於每5-6位成年人當中就有1人，而C型肝炎帶原者約有77.4萬名，盛行率大約為4.4%。為進一步分析感染B肝病毒和C肝病毒對動脈粥狀硬化心臟病的關連性是否有差異，林口長庚研究團隊收集台灣國家健保資料庫2000-2012年的電子病歷資料，共12,060位B型肝炎及C型肝炎患者（研究排除了年齡小於18歲、有B肝和C肝共病史、過去有急性冠心病、冠狀動脈介入治療過、靜脈血栓栓塞症、周邊動脈血管疾病、腦中風、消化道出血、惡性腫瘤及研究追蹤時間小於6個月的患者），平均追蹤期間超過6年半，經統計結果分析其的心血管事件。

研究結果發現，C型肝炎比B型肝炎更容易發生心臟疾病：急性冠心症高出1.38倍，急性缺血性中風高出1.31倍，甚至C型肝炎比B型肝炎的死亡率更是高出1.48倍。此研究已刊登於2018年1月的國際期刊「動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）」。

因此醫師提醒，在C型肝炎比B型肝炎有更高機率發生心臟疾病的風險下，患者如有胸痛、胸悶及疑似中風症狀，在疾病篩查、處理及治療上應更為積極。此外，2017年健保署開放了Ｃ型肝炎患者接受全口服藥的給付，因此符合條件者或在優先治療對象之列的患者，應及早接受肝炎治療，才能降低罹患心臟血管疾病的機率。

此外，林口長庚研究團隊也發現慢性C肝患者也較易產生嚴重心律不整，醫學上稱病竇症候群並為B肝患者的1.77倍，意指心臟發電處產生放電異常，造成具有症狀之心搏過緩性心律不整的臨床症候群，必要時並須安裝心臟節律器。這項研究也已刊登於2019年4月國際期刊「心臟病學雜誌（Journal of Cardiology）」。

醫師簡介/吳健嘉，林口長庚紀念醫院心臟內科系主治醫師；褚柏顯，系主任

(中時新聞網)