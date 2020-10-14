女騎士卡在白色賓士車底，熱心民眾和警方拿千斤頂將賓士車抬起救人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

女騎士卡在白色賓士車底，熱心民眾和警方拿千斤頂將賓士車抬起救人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市24歲江姓男子，13日深夜11時50分駕駛白色賓士車，於南區建國南路與南昌街口轉彎，疑迴轉角度過大，讓後方直行20歲鄧姓女機車騎士閃避不及撞上，鄧女人也被壓在賓士車底盤下面，她大聲哀嚎，附近居民聽到撞擊聲響伴隨女性哀嚎，趕緊拿千斤頂救人，協助鄧女脫困送醫，車禍原因仍有待警方釐清。

台中市警局第三分局交通大隊指稱，江男深夜駕駛白色賓士車行經南區建國南路與南昌街口，原本要左轉，卻先往右偏移，再向左方轉彎，使得後方同方向直行的鄧女閃避不及，連人帶車撞上賓士車左前方，人更被摔入賓士車底盤下方，她也高聲哀嚎「我被壓住了」。

附近民眾聽到聲響出門查看，並與賓士車駕駛一起想徒手抬高賓士車，但汽車太重而徒勞無功，附近居民趕緊找來千斤頂，將車體頂高，把受傷的鄧女救出送醫，鄧女右大腿骨折、手部紅腫，幸無生命危險，肇事原因仍由警方釐清。

(中時 )