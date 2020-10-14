台鐵局14日表示，為全面提昇整體行車安全，台鐵局與國家中山科學研究院（中科院）經近1年研究開發，列車「限速備援系統」已驗證可行，並已於普悠瑪號列車試裝1套。雙方14日簽訂合約，中科院將於簽約後1,020日曆天內，完成台鐵局所屬普悠瑪號等列車400套限速備援系統之供應、安裝與測試驗證，並於今年底前優先完成普悠瑪號及太魯閣號列車52套系統安裝。

台鐵局說，普悠瑪事件後，除了制度面的檢討與改善之外，也依據行政院總體檢報告，對於「增加 ATP隔離後之限速功能」建議，積極思考如何善用現代科技去防範列車超速，故在去年8月與中科院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓列車在ATP隔離後，透過「限速備援系統」將列車速度限制在60公里以下，以確保行車安全。

台鐵局說明，中科院是台灣國防科技研發的重要單位，具備機械、電子、材料、資訊、通訊、航空等高科技的知識與技術，本案委由中科院進行開發，不僅是落實了軌道產業核心技術「國產化」，由國內自行開發達到技術自主的政策方針，也是政府部會間「跨域合作（國防科技與交通運輸）」的又一次成功案例。

台鐵局指出，除了積極推動系統設備面之改善措施外，台鐵局致力於強化安全管控，成立安全專責單位，推動安全管理系統（SMS），並已陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等標準作業規定（SOP），持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，有效確保行車安全。

(工商 )