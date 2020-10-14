林韡勳今天帶著自製果醬走進德高國小，跟二年級150位小朋友分享果醬故事，後排中為校長劉裕承。(曹婷婷攝)

林韡勳指導德高國小義工團體驗果醬魅力。(曹婷婷攝)

「這個果醬跟我以前吃的都不一樣」，土生土長於台南市柳營區旭山里的林韡勳，兒時阿嬤手作桑葚果醬的味蕾記憶，是他創業初衷，鑒於台灣農產普遍存在產量過剩，單一物種也讓農產失去多樣性，他用果醬留住水果味道也前進社區指導製作果醬，幫農產品找出路，更走進偏鄉小學推廣食農教育。

林韡勳今天帶著自製果醬走進德高國小，跟二年級150位小朋友分享果醬故事，校長劉裕承過去在後壁樹人國小服務時，跟韡勳結緣，當時韡勳發起「用果醬記住31鄉鎮的計畫」，還有微笑種子計畫，無償提供孩子品嘗，儘管行程滿檔，還是抽空到德高國小幫孩子上一堂食農課程。

林韡勳甫以橘子果醬「馬告金桔金柑」、「龍眼威士忌金柑」、「橙香蜂蜜金柑」，勇奪3面世界果醬大賽銀牌殊榮，但他一貫樸實跟靦腆，宛如鄰家大哥哥跟小朋友分享果醬好滋味，也藉此讓孩子了解食物原味的可貴。

劉裕承說，韡勳不只是製作果醬，更因感嘆故鄉年輕族群不斷流失，為無毒農業農、為農業創生投入許多心力，成為地方創生的青農典範，希望他的成功影響更多青年返鄉，一起為偏鄉努力。

(中時 )