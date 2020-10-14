經濟部能源局14日一連3天舉辦「2020再生能源週」展覽，總統蔡英文開幕致詞時表示，我國政府積極發展再生能源，2025年要將再生能源發電占比提升至20％，並強調今年台灣綠電交易制度已完善，將全力衝刺2025年光電裝置容量20 GW目標。

蔡英文指出，我國政府積極發展再生能源，整體推動依據「技術成熟可行」、「成本效益導向」、「分期均衡發展」、「帶動產業發展」及「電價影響可接受」等五大原則及我國再生能源潛能進行規劃，目前以太陽光電及離岸風電為推動重點。

能源局表示，為展現目前再生能源政策與技術之推動成果，並結合中央與地方政府共同推動綠能之力量，於今年「再生能源週」展覽規劃「能源局綠能館」及「縣市成果館」2大專區；綠能館展現能源局推動綠能的政策目標、關鍵研發技術及推動成果；縣市成果館則呈現中央與地方合力推動綠能之具體成效。

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