受制股王大立光跌破3千元大關後，持續牛皮整理，使高價族群連帶失寵；不過，中低價股適時崛起，受到法人、大股東、主力群等市場大咖青睞，使基本面具轉機的太陽能、離岸風電、被動元件、鋼鐵、二極體、半導體設備等，漸成短線市場主流。

這局面使檯面上的重量級集團股，也從台積電交棒聯電、國泰金、富邦金、中鋼、南亞科、仁寶、遠東新及長榮等股力撐盤勢，使大盤得力守12,900點。集中交易市場加權股價指數終場雖下挫27.82點，報12919.31點，但仍站穩在5日均線之上，單日跌幅0.21%，成交1867.38億元。

在盤勢於萬三大關前伺機而動前夕，除權王台積電、股王大立光表現疲軟外，權值股表現不佳者，還包括鴻海、兆豐金、日月光投控、友達、台塑四寶、華航、亞泥、和碩、聯發科、台達電及第一金等。

櫃買市場方面，受惠短期市場資金轉進中低價與中小型股，使盤勢得持穩走高，今除營建類股下挫外，包括生技、電子、化學、鋼鐵、紡纖、電機、航運及觀光等類股全都站在多方，使指數收漲0.31%，報165.8點，成交506.96億元。

新台兌美元匯價方面，迄午盤雖大升2.62角，暫報28.658元，唯預期央行仍將在下午4時收市之前踹上一腳，使前央行總裁彭淮南28.5元的升值天花板防線，短期暫無障礙；但美元在美國Fed（聯準會）施行低利率政策，及灑錢救濟不手軟下，中期看貶架構未變，係國際熱錢仍持續看好台股匯遠因。

業內人士指出，蘋果新手機正式曝光後，使蘋概股反有短多出盡味道，係供應鏈三王台積電、鴻海與大立光同步演出疲軟主因，唯市場仍看俏支援5G的新機，將帶來換機潮商機，使蘋概股後市不必過分看淡。

另外，美國總統大選進入倒數計時階段，無論誰勝出，在不確定因素消失後，美股仍將帶領全球股市回歸基本面發展。

只是短中期新台幣兌美元強勢格局未變，對電子、電機、自行車、石化與紡纖等外銷居大宗類股，仍是潛在的不利因子，不宜漠視。短期盤勢逢高或仍暫宜減量經營，但具題材股票領先盤勢發展特色未變，包括5G、電動車、AI、遠端視訊等概念股，值持續追蹤。

(工商 )