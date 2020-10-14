衛福部長陳時中今（14）日表示，斯里蘭卡本土疫情持續，其中當地服裝工廠群聚累計近1,400例確診，且已出現次波感染者造成之職場群聚感染，研判具社區擴散風險，故即日起將斯里蘭卡自中低感染風險國家移除，入境居家檢疫的天數，將從7天恢復為14天。

另外，陳時中說，柬埔寨近期雖僅有零星境外移入病例，但馬來西亞日前報告1例自柬埔寨移入病例，研判該國社區可能具隱性感染源，因此即日起，將「柬埔寨」自低感染風險國家，調整為中低感染風險國家，也就是入境居家檢疫的天數，將從5天增為7天。

指揮中心也更新了「各國感染風險級別」最新名單，「低感染風險國家／地區」，包含：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島，共14國家／地區。另外，「中低感染風險國家／地區」，有新加坡、香港、澳洲、柬埔寨，共4國家／地區。

指揮中心說，國內無新增確診病例，截至目前國內累計97,437例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含96,322例排除），其中530例確診，分別為438例境外移入病例、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、491人解除隔離、32人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計38,110,779例確診，分布於188個國家／地區；病例數以美國7,973,532例、印度7,175,880例、巴西5,113,628例、俄羅斯1,326,178例及哥倫比亞924,098例為多；另全球已有1,087,538例死亡，以美國219,217例、巴西150,998例、印度109,856例、墨西哥83,945例及英國43,018例為多。

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