國家通訊傳播委員會 (NCC)將10月26日舉辦中天電視換照聽證會，國民黨主席江啟臣今天在中常會致詞指出，NCC為了廣電審查首度召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚，令人擔憂NCC早已有所定見。國民黨呼籲大家共同捍衛新聞自由，這是中華民國的民主憲政價值，NCC也應維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨黑手深入NCC，做合理裁決，維護國內新聞自由報導環境。

江啟臣說，昨天南鐵地下化的拆遷工程，強勢進行！禮納里部落永久屋拆除問題，引發陳情自焚！羅智強306元的政治獻金資料遭到監察院刻意調查！演藝人員在臉書祝賀國家生日快樂，竟然遭到民進黨側翼圍攻！爭議許久的瘦肉精豬肉，更在未經溝通討論，以行政命令強勢開放。每一個單一事件，都堆疊、累積出民進黨執政的傲慢與粗暴！更凸顯出在野制衡與媒體監督的重要性。

他說，NCC即將在10月26日，針對中天電視申請換發衛星廣播電視事業執照，召開聽證會。這場史無前例的聽證會，不但將決定頻道的去留，以及媒體工作者的生計，更將決定台灣媒體是否引發寒蟬效應，導致削弱媒體監督權的民主倒退。

江啟臣說，中天電視與民進黨政府意見相左的立場鮮明，NCC竟為了廣電審查首度召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚。令人擔憂NCC早已有所定見。NCC無力做好媒體管理工作，早就為國人所詬病，直接針對強力批評執政當局的媒體開刀，不但扼傷NCC公信力，更是對於第四權的強力傷害。未來媒體恐將忌憚於換照審查，無法發揮應有的監督力量。

他強調，國民黨在此呼籲，對於政治你可以有不同的立場，但對於新聞自由我們都應該共同起身捍衛，因為這是中華民國的民主憲政價值，也是我們的堅持。在NCC做出決定之前，我們仍要再次呼籲國家通訊傳播委員會，應該維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨黑手深入 NCC，做出合理的裁決，維護國內新聞自由的報導環境。

(中時 )