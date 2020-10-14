台灣東洋日前宣佈取得德國新冠肺炎疫苗台灣代理權，預計明年第一季就能到貨1千萬劑量，可供500萬名民眾施打。但卻傳出該疫苗為陸資企業，有違指揮中心指揮官陳時中不用中國產製疫苗的說法。陳時中已要求東洋釐清BNT和中國大陸「復星醫藥」間的關係，東洋冷鏈技術需克服指揮中心也要了解，

陳時中表示，策略上，一定是要重複投資，並不見得每個都會成功且時序不好掌握，為了可以快速取得重複投資是必要，且不用快速的施打，要根據疫情情況作動態調整。

對國內生產疫苗，同樣報以厚望，讓國內疫苗生產趨於穩定，未來因應常態化後，可能需要定期施打疫苗，因此國內自製的量能也是很重要的事情，國外與國內都一樣關著希望兩條路都可以成功，

至於東洋準備進口的疫苗，陳時中表示，有分幾個層面，如何與對方公司做談判是商業活動的一環，對方是否具有中資身份、生產地在哪裡，這是談判中要注意的，台灣從過去到現在對於血液製劑，用在人身上的疫苗目前為至都沒有開放大陸地區到台灣進口。

專業部分，疫苗都要經過FDA的檢核才能進口。至於東洋宣稱取得的量，他是世界各大疫苗廠做相關分配希望來往單位可以先訂定一定的量再來分配才會有效率。冷鏈部分，東洋也準備建廠，但未來運送分配不見我們都積極協助中。

此外，陳時中表示，流感疫苗大家排隊的人很多，因為這是全面開打，沒像去年分階段打，因此一次施打的人比較多，因此分配上，有社區定點的量分配少的引發爭執與恐慌。但昨天為止打了224萬劑，比起去年同時段182萬劑，增加了兩成。

陳時中表示，去年的經驗來看603萬劑，最後打到二月中，且有剩，今年公費疫苗也是準備603萬劑，涵蓋率25%，再加上自費，可達32％對群體免疫力可以達到，不用太驚慌。

陳時中強調，「都會多方去投資，重複投資也在所不惜」，不僅是德國這隻，其他也都在爭取中，畢竟ＣＯＶＡＸ都投資了都會一起努力。

張上淳表示，德國的疫苗已經進入三期臨床試驗，德國收超過四萬個個案進入臨床，到時進來後會用國外臨床試驗結果送來台灣的食藥署檢查。

至於是否為中資？陳時中說恐怕不是我們認定的範圍，但不管是我們的代理商，可以協助台灣取得有用的疫苗我們是鼓勵的。

(中時 )