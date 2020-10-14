歐洲與美國這兩個全球最大原油消費區近來因新冠肺炎病例激增恐將阻礙經濟成長，並導致燃油需求將持續低迷，周三油價下跌。

石油輸出國組織（OPEC）周二下修明年原油需求預測，在其月度報告中指出，因新冠肺炎疫情衝擊經濟，2021年石油需求將增加654萬桶/日，達到9684萬桶/日，較其一個月前的預測減少8萬桶/日。

受此影響，周三美國期油跌0.45%，報每桶40.02美元。布蘭特期油跌0.35%，報每桶42.28美元。

於隔夜市場，受中國9月每日原油進口量月增5.5%激勵，紐約期油收漲77美分或2%，為每桶40.2美元。倫敦布蘭特期油收漲73美分或1.8%，為每桶42.45美元。

俄羅斯周二表示，全球前二大石油生產國領袖—俄羅斯總統普丁與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），在電話中討論了能源市場的現況。

阿拉伯聯合大公國能源部長馬茲魯伊（Suhail al-Mazrouei）周二表示，OPEC與俄羅斯等產油盟國—即所謂的OPEC+，將堅守1月起啟動的減產計畫。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，亞洲油價穩定，因美元升勢暫歇，以及俄羅斯與沙烏地阿拉伯在促進OPEC+履行減產承諾上站在同一陣線，但新冠肺炎疫情在歐洲像野火燎原一樣擴散，且美國疫情也呈升高趨勢，使原油價格變得非常脆弱。

(時報資訊)