美股周二收低，蘋果(Apple)發表iPhone 12系列手機，股價反而下挫，蘋果供應鏈指標台積電ADR跌1.4%，台積電(2330)開低，台北股市也同步開低，傳產及太陽能族群等電子股撐人氣，台股力守12900點，收盤跌27點至12919點，守住五日線，成交值1867億元。

美國大型銀行拉開財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布iPhone 12款新機。但繼嬌生疫苗喊卡後，美國藥廠禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗，四大指數尾盤急跌；終場美股四大指數跌幅介於0.63~0.1%；蘋果跌2.65%；台積電ADR跌1.40%；聯電ADR跌2.68%。

蘋果發布iPhone 12款新機，正式進入5G，但蘋果股價收跌2.65%，台積電ADR跌1.4%，中止創新高；台積電今早股價開低後壓回，壓抑台股上攻力道。聯電(2303)今日則逆勢上漲，支撐人氣。

蘋果正式發布iPhone 12款新機，蘋果漲多而收跌2.65%，台積電ADR亦跌1.40%，今早台積電隨勢壓回，包括股王大立光(3008)等蘋概族群以及組裝廠鴻海(2317)今日股價都小跌。

今日電子股以各族群個自表現；記憶體股續攻，南亞科(2408)、華邦電(2344)等續強，以及太陽能族群再度亮晶晶，聯合再生(3576)、茂迪(6244)等聯袂上攻。

另外，中鋼(2002)盤價續開高，鋼鐵股向上。以及傳產的和泰車(2207)等汽車股維持高姿態。

台股今日雖下跌，盤面個股表現活潑，指數力守5日線有撐，短多格局不變。

蘋果今晨發表iPhone 12系列手機，台積電獨家供應A14處理器，營運可望受惠。台積電股價今天因漲多回檔修正。台積電明日下午法說會登場，為影響台股是否能上攻一萬三千點新高之重要關鍵。

外資預期，受惠蘋果5奈米A14處理器需求強勁，台積電第4季營收可望持續攀高，將季增8%至10%，改寫歷史新高紀錄。

(時報資訊)