蘋果發布4款5G新機iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max，電信業者也紛紛公佈預購、開賣時間。

中華電(2412)今(14)日宣布下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動；同時宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

台灣大預計10月16日晚上8點起台灣大全通路開放iPhone 12與12 Pro預購。

遠傳已經於今日上午11:00起開放iPhone 12全系列線上預約登記，預計10月23日在全台直營/加盟/德誼及網路門市盛大開賣。

亞太電(3682)全台亞太電信門市即刻起開放預約登記，取貨時間依實際到貨時間為準。

另外，台灣之星則是在今凌晨蘋果特別活動後，宣布自台灣時間凌晨3時起開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 12的第一手資訊，本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料及申辦類型，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊。

(時報資訊)