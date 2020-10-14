有鑑於新冠疫情日趨嚴重，歐洲多個國家在本周收緊社交管制。荷蘭政府下令周三起，部分地區餐廳和酒吧關閉；捷克一宣布未來三周關閉學校和餐廳；連同英國在本周稍早對部分地區進行封鎖，目前準備進一步的新社交封閉措施。

荷蘭首相路特(Mark Rutte)表示，部分地區的封鎖在周三進入強制階段，有太多人不尊重規則，政府別無辦法，只能強化措施；進一步措施包括民眾使用口罩，限制家戶有三人的訪客，晚上八點後禁止銷售酒品。路特表示，如果未來幾周未見好轉，將祭出全面性封鎖。

捷克被視為歐洲重災區，每十萬名人口出現493個確診病例以及3.6名死亡者，總死亡數超過800名。政府亦宣布周三起關閉所有酒吧、餐廳和夜店，在公共場所禁止飲用酒類。而早於周一以關閉所有戲院、博物館和動物園等公共場所。

法國目前單日確診人數約在1.8萬人，每十萬人確診數約在116人。醫師指出，主要是年輕人在前次解除社交管制之後，再次大量傳播病毒。法國上一次大流行高峰是在三、四月。目前該國有三分之二地區處在紅色警戒。政府新措施包括對巴黎和其他五個城市關閉餐廳酒吧，巴黎更強制民眾在地鐵等公共場所戴口罩。

德國最視為歐洲防疫模範，總死亡人數低於一千人，較英國少四分之一，但確診人數持續攀高，本周最新單日確診數為接近5000人，為自四月以來高位。目前主要感染群體仍在年輕人以及大城市，然醫師警告將蔓延到老年人。

德國的社交管制目前在歐洲仍較溫和，目前未在戶外活動進行管制，意指酒館餐廳較少受衝擊，另由於戴口罩已經較普遍，公共運輸傳染情形較緩和。

(時報資訊)