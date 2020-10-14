中橫公路谷關至梨山段中斷多年，目前改走臨37便道，公路總局已投入40億元提升安全性，並持續推動中橫復建，並提出下線強化、上線下線對開、長隧道等三方案。與會各方對三方案均能接受，期望加速推動期程，不過也有地方人士認為長隧道比較安全，力主成案。

中橫公路谷關至德基路段因921地震重創，歷經復建並從省道降級為便道，在通車之前，又遭遇敏督利颱風重創，至今已投入40多億元。目前谷關往訪梨山改走臨37便道，每天僅開放3班次並單向通向，上、下行車隊於青山會車。

工程顧問公司說明，受到921嚴重且深層的震損，中橫青山上線道路全毀超過逾2公里、路寬不足5公尺逾6公里，佔上線長度將近一半。針對中橫工復建提出三個方案，分別為下線強化、上線下線對開及長隧道方案，以橋梁、隧道避開前期研究顯示崩塌潛勢高的路段。

長隧道方案規劃自壩新路口新建一條以長隧道為主的新路線，需新增3座橋梁、4座隧道，其中2座隧道分別為4公里及5公里。此方案路廊安全性最高，對生態衝擊也最小，但長隧道施工之地質不確定性高，沿線幾無景觀，工期將近11年，初估經費408億元。

區民代表羅進玉表示，梨山大部分鄉親支持長隧道方案，不僅對動、植物及環境衝擊最小，對於現行梨山鄉親的通行權益也衝擊最小。此外，長隧道建構完成之後，不用擔心雨天落石，加上路線捨彎取直，大幅縮短谷關至德基端的通行時間。

羅進玉說，中橫公路谷關至德基主線封路多年，梨山人早已習慣仰賴臨37便道。目前管制人車，每天僅開放3個時段，若下線強化、上線下線對開任一方案若施工，管制勢必更趨嚴格，甚至全日封閉，只能改走合歡山或宜蘭。

羅進玉進一步表示，任一方案環評若能順利通過，最早的開始施工期，也要5、6年後，希望公路總局利用這期間加強臨時37便道的邊坡安全，縮短管制時間，並將管制站從谷關端挪至霸新路口，不要遇雨即封，單整點下行、雙整點上行，一天至少兩端可以通行6班次。

(中時 )