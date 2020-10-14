一名林姓男大生，去年7月間為了大展雄風，自拍自己的「大鵰照」後PO在網路「屋受論壇」上，在網友間引起熱議，討論他的「大鵰」，結果遭到警方網路巡察時發現，依照散布猥褻物品罪嫌移送，但彰化地院審理認為，林男PO照的地方上是網站下的「包養區」，民眾點擊進入時有設18禁警語，即使林男「大鵰照」內容猥褻，但網站有採取安全阻隔措施，判林男無罪。

林姓大學生在108年7月8日20時許，在住處內，利用其所有IPHONE手機透拍攝自己的露鳥照，而且有近距離的大鵰照片，並將其PO上「屋受論壇」網站之包養區

警方網路巡查在進行網路巡察時，發現有人微信軟體上散布猥褻裸照，於是進行追查，查到是林姓男大生所為，於是循線將林男移送法辦。但法官審理認為，「屋受論壇」固為開放性網站，在進入「包養區」時，該「包養區」頁面

有「未滿18歲請勿觀看本網站！」之警語。

而林姓男子於「WeChat」通訊軟體體與網路巡邏員警對話及張貼該照片，僅該網路巡邏員警始得以查閱此項訊息的開端，因此認定該網站「包養區」所設置之警語措施，已充分揭露所播送之影像訊息為限制級之性資訊、且標示未滿18歲之人不得進入，已足以隔絕未成年人或一般不欲接受其所散布、播送之猥褻性資訊內容之人觀覽之可能已採取相當之隔離措施，因此判處林男無罪。

(中時新聞網)