台南百貨周年慶下周開打，今年逢新冠肺炎疫情年，台灣下半年度出現報復性消費，台南東區一家大型賣場與中西區龍頭百貨業者瞄準民眾無法出國的錢潮，主打國外精品、化妝品與小家電，後者訂出半個月檔期要達成39億營業額目標。

台南新光三越西門店與南紡購物中心周年慶選在同一周開跑，新光三越西門店檔期提早半個月，自22日起至11月8日，與南紡檔期強碰，等於台南兩大百貨強權周年慶正面對打。

今年下半年有疫情回復的報復性消費助陣，新光三越西門店周年慶鎖定無法出國採購的民眾，主打精品、化妝品與小家電，預購日15日至18日4天，預估可進帳10.5億，較去年10億微幅增加。整個檔期預估39億營業額目標，較去年38億多。

新光三越西門店業者李昱叡表示，今年因為疫情影響，日本商品展少了即時、生鮮產品，更多的是酒類與伴手禮，由旅台日本人挑起賣場促銷大樑。

業者今年周年慶買3000送300模式略有調整，消費者需在單櫃消費3000元，才有300元優惠，試圖提高消費者買氣。

新光三越西門店業者表示，今年3月至5月因為疫情影響，業績不好，7月、8月卻反彈比去年高出22％，發現民眾今年因為疫情衝擊，對戶外運動需求提升，不少運動穿搭配件產品買氣都上揚。

(中時 )