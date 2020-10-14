來自南韓的超人氣網紅崔素美(Somi)以高挑的身材與不科學的「水蛇腰」大受男性粉絲的喜愛，因此有了「真人版娜美」、「網拍女神」等封號，在網路上狂吸147萬人追蹤。近日，她為自家服飾品牌擔任模特兒在IG上曬出性感的泳裝穿搭，胸前深V的設計將她的好身材展露無疑。

崔素美過去曾是網拍模特兒出身，憑著美豔的外表與170cm的身型在網路上大受歡迎，後來成立個人服飾品牌「glander」後便專心當老闆娘，積極在網路上更新商品並在IG上分享火辣的穿搭照。

在 Instagram 查看這則貼文 최소미（@cxxsomi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 2:56 張貼

穿搭風格總是前衛、大膽的她從來都不吝嗇分享S級曲線，先前便曾多次曬出性感的比基尼穿搭令粉絲們大噴鼻血，近日她再度推出新款泳裝，並在多日前便在IG上曬出泳池邊的辣照，只見她穿著一件黑色泳裝側身秀出修長的性感神腿，正面深V又高衩的設計掉出飽滿雙峰，讓網友們再度大噴鼻血。

在 Instagram 查看這則貼文 최소미（@cxxsomi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 上午 7:43 張貼

紛紛留言「腿太長了吧」、「夏天都結束了還這麼辣」、「這種身材太引人犯罪了」。

在 Instagram 查看這則貼文 최소미（@cxxsomi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 7 日 上午 5:02 張貼

(中時新聞網)