來自南韓的超人氣網紅崔素美(Somi)以高挑的身材與不科學的「水蛇腰」大受男性粉絲的喜愛，因此有了「真人版娜美」、「網拍女神」等封號，在網路上狂吸147萬人追蹤。近日，她為自家服飾品牌擔任模特兒在IG上曬出性感的泳裝穿搭，胸前深V的設計將她的好身材展露無疑。
崔素美過去曾是網拍模特兒出身，憑著美豔的外表與170cm的身型在網路上大受歡迎，後來成立個人服飾品牌「glander」後便專心當老闆娘，積極在網路上更新商品並在IG上分享火辣的穿搭照。
穿搭風格總是前衛、大膽的她從來都不吝嗇分享S級曲線，先前便曾多次曬出性感的比基尼穿搭令粉絲們大噴鼻血，近日她再度推出新款泳裝，並在多日前便在IG上曬出泳池邊的辣照，只見她穿著一件黑色泳裝側身秀出修長的性感神腿，正面深V又高衩的設計掉出飽滿雙峰，讓網友們再度大噴鼻血。
紛紛留言「腿太長了吧」、「夏天都結束了還這麼辣」、「這種身材太引人犯罪了」。
(中時新聞網)
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