承業生醫（4164）14日宣布與研華（2395）共組戰略聯盟，聯手佈局智慧醫療市場。承業表示，以該公司對生醫對醫療市場需求的高度掌握與研華的物聯網軟、硬體解決方案，雙方將共同投入更多智慧醫療產品及系統的開發，找尋智慧醫療於臨床應用的最佳解方。

該結盟案將由承業全資子公司久和醫療擔任研華智慧醫療產品線之最佳推手，合作前進國際市場。

智慧醫療是現今醫療發展的一大趨勢，世界各國爭相嶄露頭角，台灣擁有享譽全球的醫療品質、高度發展的資通訊科技產業，與健保資料庫大數據，為智慧醫療的推展提供了相當完整的基礎，若能將科技與醫療妥善結合，將可成功帶動當今醫療產業的改革。

從工業物聯網起家的研華，目前已成功推出手術室影像串流解決方案、移動醫護工作站等產品，期待藉由優化作業流程，得以有效提升醫療院所管理效率，進一步打造以病患為中心的醫療環境。

研華IoT智能服務事業群副總經理江明志表示，結盟承業將可加速在實踐智慧醫療乃至智慧醫院的落地。

承業是以國際品牌醫療設備經銷及全方位醫管服務兩大商業模式在台灣醫療市場取得先機，其成功經驗複製至中國、印尼等海外市場，近年更是以醫療本業為起點積極延伸多元事業體。承業生醫看準客戶需求與智慧醫療商機，2020年先是成功開發iROIS整合性放射腫瘤資訊系統，做為跨足智慧醫療的首部曲；如今再下一城宣布與研華強強聯手共組戰略聯盟，帶來醫療與科技的跨界合作，展現其進軍智慧醫療領域的強烈企圖心。

(工商 )