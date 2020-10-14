中天自製節目《同學來了》為讓新世代年輕人能夠更理解台灣話，製作單位請到非常會講閩南語的夏語心與阿松老師來到現場教學，還邀請幾位居住在台灣許久的外國人互動。其中有位外國女來賓竟然用台語唱跳，並在現場大秀舞技，讓全場Hight翻天，主持人納豆戲精上身，和學生當場合演一段本土劇，幫同學一圓當本土劇女主角的夢。

由於近年台語電影越來越受歡迎，可是很多年輕人的台語卻不見進步，形成「有聽沒有懂」的現象，對於提升台語能力，學生們一致認同，利用本土劇學習很有效。其中一位同學提及，「我其中一個小夢想，是想要演出本土劇。」此話一出，納豆立刻CUE擁有豐富台語經驗的阿松老師來當旁白，一同演出灑狗血的經典台語小劇場「當外遇的老公要離婚」，原本充斥愛恨情仇的演出，阿Ken加入後立馬歪樓，讓所有人笑場笑不停。

夏語心笑談台南腔過往。（中天綜合台提供）

另一位來自美國的學生表示，為增進自己的台語能力，多半會使用台語饒舌歌來練習，有次他以為「厝邊」是台灣很潮的用語，見到人就用「厝邊」兩字來打招呼，好在有同學提醒，才沒鬧出大笑話。而來自法國的女孩除了在現場唱跳台語歌外，更表明自己是有愛才會學習台語，「我透過電影來學，尤其看納豆演的大佛PLUS時，哭到不行，覺得台語怎麼這麼令人難過！」也趁機對納豆表白「很好看」。

身為台南人的夏語心，對台語非常熟悉，從小耳濡目染，不覺得自己有口音，直到來到台北讀書後，竟然被笑說有「台南腔」，後來自己找出原因，原來是「ㄣ跟ㄥ」分不清楚。安心亞提到，先前與蕭煌奇共錄一首台語歌，她錄到爆哭，自認台語程度不錯的她，唱到「親像」的音怎麼都發不好，一直被蕭煌奇老師說「不標準」，一向敬業的她為此壓力大到爆哭，一旁阿Ken則笑虧：「是不是因為妳發音像火車啊？」阿松老師則緩頰，「台語有的音得變調，需要用鼻音來發啦。」《同學來了》周一至周五晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )