大陸先前檢出4名台灣輸出病例，國台辦為此質疑台灣的防疫措施有漏洞。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這4名病例都有疑慮，對於這些案例，台灣都虛心受教，但說台灣有漏洞是言過其實。
陳時中表示，這4名病例，有些檢驗的過程時陰時陽，有些檢驗5、6次卻只有1次陽性，台灣都是採取「寧可信其有，不可信其無」的態度面對，相關的疫調、檢驗都有在進行，說台灣防疫有漏洞，是言過其實。
對於頻頻發生台灣輸出個案，陳時中解釋，菲律賓上次被驗出22個陽性，居家檢疫完成後再次採檢皆是陰性，是偽陽性的可能性較高，日本也是因為抗原篩檢，前段先快速把人分開，再針對陽性者篩檢一次，結果發現10個裡面有8個是陰性，一個是我們沒有追蹤到，另一個是10月11才通報的還沒有後續。
陳時中強調，國內該隔離該檢驗的疫調都有做，且檢驗還增加血清相關檢驗，目前為止都是陰性。指揮中心對於這個結果是戒慎恐懼，不能因為可能是偽陽性就不理會，還是確實疫調。
(中時 )
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