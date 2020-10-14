今年6月在高雄發生駭人聽聞的愛河分屍案，高市環保局清潔隊員接連兩天在九如、同盟路口的愛河中打撈到裝有屍塊的黑色旅行袋，經過檢警調查，羅姓嫌犯因為與王姓死者有債務糾紛，因而狠心將王男殺害並分屍棄入愛河，檢方將羅男依殺人罪起訴。

當時環保局清潔員在愛河打撈到黑色旅行袋，打開查看發現竟是人體下肢屍塊，經過警方調閱監視器發現形跡可疑的羅嫌，並在深夜將羅嫌在苓雅區武廟路的住處將其逮捕，羅嫌被捕一開始還裝傻聲稱不知情，最後才坦承犯案。

據了解，羅嫌與王男有金錢往來關係，因王男頻向羅嫌催討還清債務，羅嫌因而心生不滿，心中已萌生殺意，便在王男三民區住處以自備的土黃色膠帶封住王男口鼻、手部及腳部防止其掙扎，再用手緊捏王男鼻子，導致王男窒息死亡。

王男死亡後，羅嫌因擔心遭到察覺，竟然返回自己的住屋處「換裝」躲避警方查緝，並拿著菜刀及2個黑色旅行袋返回案發現場，先將王男四肢分解，再把屍體、凶刀、啞鈴裝進旅行袋中，2天後騎乘機車載著屍體，趁著凌晨四下無人之際，將2屍袋丟入愛河。

(中時 )