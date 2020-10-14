國民黨立法院黨團總召林為洲在雙十國慶拋出「改黨名」，引發黨內部爭論，前主席吳敦義今在臉書重砲批評，如為求勝選考慮，便主張更改黨名，那是見樹不見林、短視近利的愚者之見；對於有媒體人指「國民黨改名是吳敦義勢力復辟」，吳敦義也直斥「莫須有的栽贓」。

吳敦義今天在臉書發文指出，對於林為洲拋出黨名去「中國」的主張，有位媒體人居然說「國民黨改名是吳敦義勢力復辟」，這憑空而來的謬言，完全不值識者一駁，因為稍有政治常識者皆知，這是胡亂指控、不知所云。

他表示，該位媒體人僅以一句「林為洲誰的人？」影射他與林為洲關係密切，然後便率然指陳「國民黨改名議題等於吳敦義勢力復辟」未提出任何具體証據，這種莫須有的栽贓、抹黑，絕非是有經驗、負責任或珍惜名譽的媒體人所應為，他對該媒體人信口雌黃的指涉甚是遺憾。

吳敦義說，林為洲爭取參選2018年新竹縣長未果之後，即對他公開多所不滿，並多次做不實攻擊，甚至因為說了不堪入耳的話而在立院鞠躬道歉，林為洲的改名言論竟然可以硬栽上他，「豈非是至為荒謬、怪誕？」

吳敦義也強調，這些年來，國民黨每逢挫折，就會有人發出改名的聲音，「這乃是『失敗主義者』的『務虛』之議，國民黨在歷次選舉的成與敗，關鍵都非是黨名，而是選舉布局與候選人是否得當所致。

他指出，國民黨在2000年失去了政權，但在2008年又重新執政，那時是「中國國民黨」；2016雖然再度失去中央政權，2018年地方選舉我們卻贏得了15個縣市長，並且「光復」了綠營執政多年的高雄，那時還是「中國國民黨」。2020年國民黨未能再次重返執政之路，原因很多，但絕非是因為黨名之故。

吳敦義強調，如若為求勝選考慮，便主張更改黨名，那是見樹不見林、短視近利的愚者之見。

(中時 )