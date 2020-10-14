「力不從心」可能潛藏健康危機。一名年約50歲男子近幾年因力不從心而到醫院求診，醫師檢查發現，男子並非單純勃起功能障礙，經轉介至心臟內科裝設支架並合併藥物治療後，男子已恢復正常性生活。醫師提醒，勃起功能障礙是心血管疾病、攝護腺疾病、血脂異常、糖尿病、憂鬱症和高血壓等疾病最早出現的警訊，影響的不只是性福人生，若有症狀應及早就醫。

臺北醫學大學附設醫院泌尿科羅詩修醫師表示，根據美國麻塞諸塞州男性老化研究，40歲以上男性高達5成有勃起功能障礙，而台灣40歲至70歲的男性，高達52%的人有功能障礙勃起，其中僅10%尋求治療，求診率偏低。

北醫附醫泌尿科陳偉傑醫師解釋，隨著年歲增長，男性會因為睪固酮減少而出現更年期症狀，包括情緒低落、體力變差、性慾低下、勃起功能障礙等等，男性若出現勃起功能障礙，往往以為是自己年紀大了，忽略潛藏的疾病。

陳偉傑醫師說，以心血管疾病為例，血管疾病內皮功能的異常反應會造成心臟血管疾病和勃起異常，調查顯示，接受繞道手術的男性中，57％先前有勃起障礙，而心肌梗塞的住院男性病患，64％曾有勃起障礙。

羅詩修醫師指出，研究團隊針對57位有勃起障礙之健康男性，檢驗血中血脂濃度，並透過陰莖都卜勒超音波檢查發現，其中60%膽固醇異常、超過90%的都卜勒超音波顯示有動脈疾病；而在40%膽固醇正常的男性中，也有83%的都卜勒超音波出現動脈血流不足。

羅詩修醫師說，由此可知，勃起功能是血管健康，尤其是內皮功能的一項指標，勃起功能出現障礙代表內皮功能異常，臨床上後續即可能出現血脂異常，而罹患心臟疾病的男性病患，若勃起障礙惡化，也可視為心臟疾病惡化的一項指標。

攝護腺肥大也是類似情況，根據研究，同一年齡層中，攝護腺症狀愈嚴重的男性，其性功能障礙亦愈嚴重。陳偉傑醫師分析，可能是血中一氧化氮濃度減少，加上骨盆腔動脈粥樣硬化，導致勃起功能出現障礙。

醫師建議，若出現勃起功能障礙的症狀，應及早就醫治療，目前臨床上有藥物、低能量體外震波等治療方式，不僅會有較好的生活品質、增加男性的自信心、改善勃起障礙所導致之憂鬱症，更重要的是找出潛藏的健康危機。

(中時新聞網)