台灣新冠肺炎疫情趨緩，交通部近期研擬與帛琉組成旅遊泡泡。中央流行疫情指揮中心表示，指揮中心對此態度不設限，但前提是必須要讓大家安心，若推動帛琉旅遊泡泡，規模不會到百人，應是幾十人左右，全程採取「包包包」的方式，包機、包車、包旅館、包餐廳等，預計禮拜五會與相關部會做討論，若有進度會對外公布。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若要推動與帛琉的旅遊泡泡，一定要看踩線團怎麼做，包機怎麼樣才合適，因為這些也要旅行業者有意願才行。初步一定是採取包機、包車、包旅館、包餐廳的模式，整個都是我們自己的人，盡量和對方的人少接觸，看看可行不可行、當地的資源夠不夠、帛琉願不願意配合等。

對於是否要搭配核酸檢測，陳時中表示，因為台灣與帛琉的疫情都屬於超低風險，到處「包包包」，國人到帛琉就像是在國內活動一樣，這方面也不確定。若開放，規模不會到百人那麼多，估計大概幾十人左右。因帛琉的隔離病房不多，大概只有8間，若有人到了當地確診要怎麼辦，各種細節也會在禮拜五進行討論。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，指揮中心的態度沒有設限，但前提是要讓大家安心。對於雙方國人回國後是否需要隔離，如果要隔離，是否可能比照短期商務縮短隔離檢疫天數等，這些都還需再討論。

對於國內已在推動的偽出國，陳宗彥表示，國人的反應相當不錯，已經排到過年，且澳洲、日本、歐洲也傳出想學台灣，推動偽出國。

(中時 )