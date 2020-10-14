大陸央視接續披露多起台諜案，國民黨主席江啟臣今天表示，兩岸惡意螺旋升高之際，兩岸應持續溝通，增加互信的意見，不應該成為被攻擊的對象，呼籲兩岸的執政黨，展現包容異己的高度，尊重不同的意見，慎重面對現在的艱困局勢，共同思索兩岸和平發展。

大陸央視近日推出台諜案系列報導，播出李孟居、鄭宇欽、蔡金樹、施正屏等台灣人在大陸「蒐集情報」的自白，指責民進黨破壞兩岸關係。

對此，黨主席江啟臣下午在中常會上表示，除了呼籲政府全力交涉，讓無辜者及早回台，也希望大陸有關部門，應該思索異議份子與間諜的差異，充分保障當事人應有的權益，並以公開透明的態度和符合程序正義的作法，妥善處理相關案件。

江啟臣指出，目前兩岸關係情勢惡化，中共當局利用媒體露出操作間諜案，不但未能給予當事人合理審判的機制，更無助於兩岸溝通往來，反成為民進黨操作反中情緒的工具。

江啟臣批評，蔡英文總統在國慶談話所提兩岸對話的善意，有如流水，瞬間淹沒在側翼的喧囂與爭執中，沒有留下半點痕跡。他強調，在兩岸惡意螺旋持續升高的同時，國民黨更認為，兩岸持續溝通，增加互信的意見，不應該成為被攻擊的對象。

江啟臣指出，國家的執政者，不但要有忍受刺耳聲音的雅量，甚至應該勇敢捍衛不同意見的發言權。他呼籲兩岸的執政黨，都應該展現包容異己的高度，尊重不同的意見，慎重面對現在的艱困局勢，共同思索兩岸和平發展。

(中時 )