今年賽夏族矮靈祭確定時間是在向天湖祭屋開會決定。（謝明俊攝）

今年賽夏族矮靈祭舉辦時間是由朱仁貴長老所訂下。（謝明俊攝）

賽夏族矮靈祭已成苗栗新竹地區重要原住民祭典。（謝明俊攝）

每2年一次的苗栗新竹賽夏族矮靈祭，今年舉辦時間於日前在苗栗南庄向天湖賽夏族祭屋開會決定，南庄的祭典將在11月19至21日舉行，新竹五峰則在11月20至22日舉行，賽夏族長老希望所有參祭典的朋友們都須遵守相關規定，以免影響祭典進行。

賽夏族分布在新竹五峰鄉及苗栗南庄鄉、獅潭鄉等鄉鎮，以南庄鵝公髻山為界限，分為南北2群，其中南庄鄉以東河村、蓬萊村為主要居地，獅潭鄉則集中在百壽村，約有百餘人，知名的南庄矮靈祭則以向天湖祭場為主要祭典場所，向來都由朱家負責。

賽夏族有多種姓氏，都取自大自然，祭典依每個姓氏不同而有不同名稱，例如蓬萊村的祈天祭，風家的鎮風祭等等，而全體賽夏族人共有的祭典則為矮靈祭，每2年一次，每10年遇到尾數5的年度舉行大祭（如民國105年，下一次大祭就在115年），南庄祭典都在向天湖賽夏族祭場舉行，維期3個晚上。

矮靈祭雖然由苗栗、新竹兩地各自舉辦，舉辦時間並不固定，但決定矮靈祭的時間，都是由世居向天湖祭場的朱家決定，只是決定時間的會議，則由雙方輪流舉辦，例如今年在向天湖祭場開會，下次則換至五峰鄉開會，開會時所有的賽夏族部落都會派人參與。

今年會議在向天湖祭屋舉行，共有30多個部落長老及頭目參加，會議由長老朱仁貴主持，並宣布舉辦短靈祭時間，分別是南庄從11月19日至21日。新竹五峰則從11月20日至22日。宣布時間後，朱仁貴隨以半乾芒草打成30個小結，以記錄舉辦倒數時間，稱之為結芒，一天剪掉1個結，以提醒舉辦時間。

(中時 )