近來共機頻頻擾台，兩岸的緊繃態勢在美國大選影響下，更上升至台陸美三方關係。針對日媒爆料，美國總統川普將「突襲式閃電訪台」並承認台灣地位，國民黨立委陳玉珍認為，此事雖可能性不高但若成真，就代表川普選情得打「強心針」，必須做更刺激中國大陸的事。

根據日本媒體《產經新聞社》旗下晚報「夕刊富士（夕刊フジ）」記者加賀孝英12日獨家報導，稱美國總統川普考慮將突襲式訪台並「承認台灣地位」，且指北京當局計畫在一年內占領台灣。

根據香港媒體《中評社》訪問，陳玉珍表示此消息不易判斷，因撰文記者頗具名氣常有獨家報導；此事雖可能性不高，但若成真，台灣應把握機會趁勢而為，國民黨的立場也樂觀其成。陳也指出，若消息為真，就代表川普選情危急到得打「強心針」，必須做出更刺激中國大陸的事情，以謀求自己的政治利益。

陳玉珍強調，美國外交關係協會會長哈斯（Richard Haass）已在美國喬治城大學研討會上表明，美國不會介入「台獨」所引發的危機。陳直言，若真能恢復中華民國與美國的邦交是好事，但許多事宜並不需要川普大費周章特別飛來台灣；若真心支持中華民國，其實公開支持上週國民黨所提出的「台美恢復邦交」、「請求美國協助抵抗中共」兩項決議案，就是最實質的幫助。

(中時新聞網)