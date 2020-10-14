新光醫院在帛琉已建立實驗室，每日約可進行100人次的篩檢。（新光醫院提供）

目前滯留帛琉的緊急病患相當辛苦，來台路迢迢。（新光醫院提供）

新光醫療團隊與帛琉當地病患合影。（新光醫院提供）

台灣新冠疫情穩定，近期交通部著手規劃「旅遊泡泡」，盼能讓國際觀光恢復運作，首發地點相中與我擁有邦交的太平洋島國帛琉，而帛琉至今仍維持新冠零確診病例，是全球少數的「淨土」，但卻因鎖國政策觀光產業全數停擺，上萬居民生計受損，若由台灣規劃的旅遊泡泡能夠成行，不僅能舒緩國人這一年來悶壞的心情，也可協助友邦的經濟重建。

雖然帛琉靠著鎖國政策，至今仍維持新冠零確診的優異成績單，但當地原與台灣密切合作的醫療互動卻也全數停擺，新光醫院協助帛琉當地醫療已有12餘年，但副院長洪子仁透露，至今因疫情緣故，仍有45名帛琉緊急病患因湊不出包機費無法來台接受治療，若旅遊泡泡能夠成真，不僅能解救當地觀光，也同樣能夠幫助到當地有緊急醫療需要的病患。

洪子仁說，自從台帛航班停飛後，當地患者要來台治療就必須透過包機來台，但一班包機成本動輒數百萬，每班又只能載運8名患者，若沒人協助他們，就只能在帛琉繼續等待邊境解封的到來，然而有些人因骨折問題面臨截肢，也有人是癌症末期，讓人遺憾的是有不少患者不幸在這一年內，因等不到班機復航而病逝。

根據了解，旅遊泡泡施行規則中，規定旅客入境帛琉前須檢附3天內的PCR陰性證明，同時規定要團進團出，回國前也要在帛琉當地取得PCR陰性證明，當地也有由新光醫院協助建置的實驗室可進行檢驗，至於檢測費用則需自理，單趟來回約在1萬5000元內。

但棘手的是，為讓機上感染可能性降至最低，傳出中央欲讓台帛班機採取梅花座，以維持安全社交距離，但帛琉當地機場最大僅能容許承載184人的客機，若再採取梅花座人數恐砍半，業界人士指出，這下機票成本勢必飆漲3倍，台帛旅遊泡泡的美意很可能會被打折，影響民眾出遊意願，也墊高帛琉急性病患來台就診的成本。

不僅帛琉，台灣實施入境皆須14天居家檢疫的措施也近一年，無法出國遊玩的民眾紛紛擠爆國內各大景點，顯示旅遊泡泡成形後，進行報復性出國的人數應該不低，但業界人士認為，一但實施班機上梅花座，整體旅費勢必上漲3倍，恐打擊到民眾出遊的意願，建議可實施班機上全程配戴口罩防護，將機上傳染的可能性降至最低。

洪子仁則分析，帛琉當地維持零確診，目前也無與其他國家恢復航班，因此台帛之間的旅遊泡泡應可視為「台灣－澎湖」之間的旅遊關係，並不會造成新冠疫情的傳播，況且帛琉當地氣候炎熱，並不利病毒傳播，而近期新光醫院也將替帛琉設置貨櫃屋，做為當地的發燒篩檢站，持續擴充當地的防疫量能。

(中時 )