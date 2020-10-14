澳洲兩個人口最多的省份出現數起新冠肺炎群聚感染情況，促使該國人口最多的新南威爾斯省（NSW）延後放寬部分限制措施。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian周三表示，她擔心該州正瀕臨爆發新一波重大社區感染。該省新增11個新病例，且在雪梨西南部郊區Lakemba出現群聚感染。她表示將暫緩放寬部分與餐廳及婚禮有關的社交限制措施。「我們將進一步放寬與餐宿場所有關的限制，我仍然希望我們能這麼做夠……只要有更多人前來接受檢測」。

人口排名第二的維多利亞省是澳州第二波疫情的中心，在一夜之間就新增5起死亡病例與7例確診病例。第二與第三波的地區疫情反彈，將危及自7月中旬以來對放寬嚴格封鎖措施的希望。

維省首府墨爾本的防疫限制措施包括零售業普遍關閉，以及僅兩個小時的戶外休閒時間。維多利亞省長Daniel Andrews原定於周日宣布重大鬆綁措施。

(時報資訊)