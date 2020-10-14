聯合再生能源(3576)今天在國際智慧能源週，發表雙面世代太陽光電模組和以「安全」為最主要設計核心的大型工商儲能貨櫃「ZEUS」等多款新世代產品，邁向「創能+儲能」解決方案的綠色企業。
新世代大型工商儲能貨櫃「ZEUS」追求以安全、穩定、可靠為設計主軸，並獲得全球第一家經由UL實驗室驗證，通過UL9540各項儲能系統測試肯定，聯合再生能源(URE)秉持著穩健的技術對安全做最嚴格的把關，成為台灣儲能業界的安全新標竿。
聯合再生能源(URE)深耕於電池與模組技術開發，通過自主研發申請多項專利並應用於「雙玻雙面Glory Peach」與「單玻雙面輕量化Peach BiFi」產品，並取得IEC、VPC、UL等國際認證肯定。自2017年首次發布P型雙玻雙面290W系列，顯著提升45%發電功率達420W因應台灣特殊環境，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境。
聯合再生與日本客戶共同合作，開發次世代的N型異質結雙玻產品「Glory Hello」系列，俱極佳溫度係數、抗光衰、高效率特性，並擁有穩健出貨成績。
(時報資訊)
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