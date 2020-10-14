最近悠遊卡公司吹起的這股復古風，實在燒到太多人；先前的金蘭醬油、味王味精、王子麵，這次的「明星花露水造型悠遊卡」，同樣擬真度相當高。

◆ 圖片來源：明星花露水

「明星花露水悠遊卡」發行的相當低調，首波資訊露出於「明星花露水粉絲團」後，不少粉絲直呼「好可愛呀！」、「一直許願終於出了」、「趕快去預購了」。

◆ 圖片來源：明星花露水

此次預購活動於 10/19(一) 11：00 至10/23(五) 23：59止，於7-11、全家、萊爾富、OK四大超商開放預購，限時不限量，喜歡的朋友們趕快把鬧鐘設好，別忘了到時預購一波。

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(中時新聞網)