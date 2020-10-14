血汗司機辛酸誰人知？北市勞動局長陳信瑜14日開記者會宣布，針對客運司機的勞動條件及職場健康保護進行檢查，一查就查出全北市12家客運業者統統違法，大多違反「疲勞三法條」，並以中興大業集團旗下的客運最多缺失，勞動局總共開出985萬元罰單，成為史上最高紀錄，並力拚下半年公車「零肇責」。

勞動局指出，疲勞三法為超時工作、未給予30分鐘休息、輪班間隔未有11小時休息，而北市所管的12家客運業者統統有涉犯其中項目，包括中興大業集團的中興大業巴士、光南巴士、指南汽車客運，退輔會系統的欣欣客運、大南汽車客運，大都會集團的大都會客運、首都客運、台北汽車客運，以及東南汽車、新店客運、大有巴士、三重客運。

勞基科長陳昆鴻表示，違反疲勞相關發令最多前3名，都是中興大業集團，第1名中興大業巴士犯7次將罰277萬元，第2名光華巴士犯6次罰224萬元，第3名指南客運192萬，且光華司機缺逾100名人力，中興大業缺逾200人，但公車不能脫班、工時又固定，因此影響司機休息，這幾年來都重複違反。

「開罰金額突破以往紀錄！」陳信瑜說，此次共開罰985萬元，違法事實明確，所以罰單已開出，但目前還有業者在做相關陳述，倘若無法舉出有效具體證據，罰金原則上不會變，勞動局持續要求改善，但整體改善率僅31.5％。

陳信瑜說，就服處2年前起就協助客運業增聘人員，或請業者將部分路線裁掉，並已要求業者全面內部檢討班次問題，樂見業者依《勞基法》給足休息時數，因需要給業者足夠的改善時間，所以等到明年初會再複查。

(中時 )