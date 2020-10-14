香港女星阿嬌（鍾欣潼）9月在廈門發生意外後，已經全面復工賺錢，最近她在小紅書拍影片分享愛用小物，以短髮新造型向大家見面，卻被部份網友吐槽臉變圓了，星味全失。

影片中，阿嬌的長髮消失，換得一頭肩上短髮，臉上的妝容清淡，眉骨的疤痕幾乎看不出來，復原情況很不錯，她身穿粉紫色的渲染上衣，寬鬆的剪裁使得身形沒被修飾，加上短髮的關係，臉型看起來更加豐腴，整個人似乎圓了一圈，許多網友感嘆阿嬌胖了，甚至毒舌直言：「這髮型好像大媽，長髮適合她」。

阿嬌臉上的疤痕，在影片中看不太出來。（圖／小紅書@阿嬌）

除了短髮居家服造型被酸，阿嬌在影片中的表現也被網友批評，不滿她的對白語氣生澀，眼神又不斷飄向旁邊，感覺就像邊看稿邊念，相當不自然，忍不住留言提醒：「背廣告詞？」、「可不可以真誠一點，背東西的趕腳」、「每次賣廣告都好尷尬」、「一看就是推銷廣告」、「這樣太掉粉了」等。

阿嬌上個月在廈門飯店暈眩倒地，不小心撞到大理石檯面，導致額頭、眉骨處撞破見血，雖然沒傷到腦部，仍在臉上留下長長的疤痕，傷損女藝人重要的顏面；而她傷後不久迅速復工，非但沒被讚敬業，反倒被懷疑炒作，她無奈地表示，廈門拍戲的工作沒結束，也沒辦法回香港休息，才趕緊復工把事情做完。

(中時新聞網)