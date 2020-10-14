廠商表示廠商認為一切皆依法辦理，未來也會配合縣府指示辦理。（羅亦晽攝）

萬榮鄉民代表會代表林宗義認為廠商無視村民聲音，應辦理部落會議說明清楚。（羅亦晽攝）

自救會長彭昌福認為，廠商在原住民傳統領域卻沒有經過諮商同意權，以說明會簽到簿代表族人同意是不對的，日前前往縣府陳情遞交連署書，卻毫無音訊。（羅亦晽攝）

紅葉部落耆老曾一郎痛批鑿井探勘根本是在掩護地熱開發。（羅亦晽攝）

花蓮萬榮鄉紅葉部落是知名溫泉區，最近有廠商依法申請在私人土地，進行地熱發電探勘鑿井工程，不僅日夜鑽探噪音及佔據道路，引發部落村民不滿，反地熱自救會今到議會陳情抗議，直指業者在原住民傳統領域開挖，卻沒經過部落諮詢同意權，族人反對到底，要求縣府撤照、廠商撤出，廠商回應：「配合縣府指示辦理」！

倍速羅德公司今年5月以私有土地向花縣府申請獲准後，7月11日召開說明會，由於場地炎熱狹小，許多村民簽到後即離去，在不足30位村民同意下，根據簽到簿做出部落同意開發結論，引發村民不滿。

縣議員簡智隆曾多次協調，為使地熱開發案公開、透明且合法，今召開「萬榮鄉紅葉村地熱開發發展執行進度」專案會議，邀請縣府、廠商及村民三方到場溝通說明；會議尚未開始前，反地熱自救會一早已抵達高舉白布條抗議陳情。

自救會長彭昌福表示，廠商在原住民傳統領域卻沒有經過諮商同意權，以說明會簽到簿代表族人同意是不對的，地熱探勘鑿井視同開發地熱，9月雖有前往縣府陳情遞交連署書，卻毫無音訊。

「地熱開發整個行政程序都是錯的！」自救會總幹事宋虹儀指出，縣府雖有發函到鄉公所，鄉公所卻與地方溝通出現問題，造成部落會議轉變成廠商的開工說明會，完全喪失部落會議功能，加上工程24小時不停動工，日夜噪音造成村民困擾，影響生活作息，無法忍受，因此放下工作來抗議。

倍速羅德業務開發經理劉秦甫強調「工程皆依法辦理」，原基法第21條沒有要求私人土地要經過部落會議諮商說明，當初才舉辦說明會。當時留在現場的村民反對佔少數，因此視為大家都同意；先前環保局告知夜間不能施工後，也隨即修正剩下日間施工，目前僅先探勘評估是否有無地熱發電潛能。

縣府代理秘書長張逸華則以搬家為例子，民眾透過仲介購買房產，入住施工裝潢事前無告知鄰居，日夜趕工噪音惹腦居民，「在還沒搬進來之前就和住戶撕破臉，以後相處會融洽嗎？」認為開發廠商「依法有理」，仍須獻出最大誠意，與村民互惠共好，力求雙贏。

(中時 )