台中市長盧秀燕上任後推出公托倍增計畫，甚至要加碼推出公托10倍增。台中市議員李榮鴻關注大甲、大安及外埔等海線地區公托設立進度。社會局長彭懷真強調，幼獅工業區服務中心設立公托中心很適當，需求量也很夠；市府會積極爭取公托、公幼一併設立。
市議員李榮鴻說，台中市大甲幼獅工業區從業員工數二萬多人，很多年輕爸媽每天上班前必須要先將孩子送到托嬰中心，下班又要趕著去接孩子，相當不方便，他會同立法委員楊瓊瓔積極爭取，希望在幼獅工業區的服務中心建置公幼公托，讓家長們可以就近接送，希望市政府積極協調經濟部，加速推動。
李榮鴻強調，市府設立公托中心一定要慎選場地位置，收托人數也要足夠，才不會成讓家長搶破頭。
社會局長彭懷真指出，幼獅工業區服務中心設立公托中心很適當，需求量也很夠，但由於經濟部原本的計畫是優先提供場地設立公幼，因此市府會積極爭取公托、公幼一併設立。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。