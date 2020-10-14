台中市長盧秀燕上任後推出公托倍增計畫，甚至要加碼推出公托10倍增。台中市議員李榮鴻關注大甲、大安及外埔等海線地區公托設立進度。社會局長彭懷真強調，幼獅工業區服務中心設立公托中心很適當，需求量也很夠；市府會積極爭取公托、公幼一併設立。

市議員李榮鴻說，台中市大甲幼獅工業區從業員工數二萬多人，很多年輕爸媽每天上班前必須要先將孩子送到托嬰中心，下班又要趕著去接孩子，相當不方便，他會同立法委員楊瓊瓔積極爭取，希望在幼獅工業區的服務中心建置公幼公托，讓家長們可以就近接送，希望市政府積極協調經濟部，加速推動。

李榮鴻強調，市府設立公托中心一定要慎選場地位置，收托人數也要足夠，才不會成讓家長搶破頭。

社會局長彭懷真指出，幼獅工業區服務中心設立公托中心很適當，需求量也很夠，但由於經濟部原本的計畫是優先提供場地設立公幼，因此市府會積極爭取公托、公幼一併設立。

(中時 )