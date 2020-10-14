電動機車是現在的趨勢，民眾在街上也可以自行承租電動機車，可說是相當方便，而環保意識抬頭，也有不人拋棄傳統吃油機車，改購買「電動機車」，其中，以gogoro最受青睞。不過，卻也有不少爭議，及後續維修問題衍生。日前，有一名女子騎乘gogoro為閃避路邊停放車輛，龍頭卻鎖死，以致摔車，而維修人員給她的回覆卻讓她不解。

這名女子於《爆料公社》表示，上月初她騎乘gogoro 2出門辦事，起初，在車況都相當正常的情況下出門，且用時速不到15的速度起步，未料，途中她為了閃避路邊停放的車輛，欲將龍頭回轉時，卻卡住鎖死了，因此讓她整個人「摔車犁田」，造成腿部多處瘀青。

她慘摔後，整片膝蓋瘀青，而總公司及維修師的回應卻讓她不能接受。（圖／翻攝自爆料公社）

她當下急忙將車牽起，但這時的龍頭又鬆開可以轉動了，牽至附近維修站時，維修人員詳細檢查車況後說道「因為機車長期停在戶外，造成龍頭鎖生鏽！」並替她換上新的龍頭鎖，當下她傻眼地問「沒有解決的方法嗎？油車停戶外都沒事，偏偏你們的車就會有事？萬一以後因為這龍頭鎖的問題而造成車主傷亡，那不是很衰嗎？」而對方給她的答覆是「舊款的這個還沒有解決的方法！」

但她認為不該就此算了，於是撥了通電話給客服，希望能得到合理的答覆。期間，她先去就診查探傷勢，車損部分也都妥善處理後，她針對醫藥費一連致電至客服達3次，相關人員表示「關於受傷理賠部分，公司『不理賠』；而龍頭鎖公司也全權負責，所以不好意思。」她聽完後只能無奈地說好，隨後便又說道「所以我要慶幸我沒有因為龍頭鎖的問題而掛掉⋯？」

原PO對於gogoro處理事情的方式感到誇張，並認為若摔車後，不幸地被地傷的尖銳物刺傷而命亡，就算車修繕好，她也沒命騎。而網友認為「那goshare是不是不能租了，都停在戶外，龍頭鎖就是抽抽樂的概念」、「誰不是停戶外 下次是不是說因為有騎到戶外？」看來gogoro問題又再添一樁。

(中時新聞網)