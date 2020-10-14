當時張瀚天反擊，指文宣是誰刊登的應該要查清請，如遭隱射必定提告，更呼籲檢調查明真相，如今真相大白。（資料照）

41歲黃男與29歲陳男2人，是2020彰化縣第二選區第9屆立法委員無黨籍候選人黃玉芬之選務工作人員，負責指揮選務相關工作，選舉期間2人在得知對手民進黨籍立委黃秀芳、國民黨籍張翰天之政見，竟然為使對手不能當選，印製不實文宣發放黑函，今年1月5日遭檢警搜索調查，今2人被依選罷法傳播不實罪，及偽造文書等罪嫌，提起公訴。

今年1月2日民進黨立委黃秀芳發現一份冒用總統蔡英文及她本人相片所製作的「台灣要贏、捷運要停」的假文宣，質疑是對手國民黨候選人張瀚天所為，氣得舉行記者會公開指責張瀚天，而張瀚天反擊，指文宣是誰刊登的應該要查清請，如遭隱射必定提告，更呼籲檢調查明真相。

檢警調查發現，今年初黃、陳2人因選情激烈，商議模仿黃秀芳之選舉文宣、以登載「2020台灣要贏、捷運要停」等不實文字；陳男於12月25日與印刷設計公司討論拍板確定後，隔日由黃男接洽不知情投遞廣告公司承辦人員，並派發仿製黃秀芳之競選文宣。

陳男26日晚間以Line傳送文宣電子檔給投遞廣告公司承辦人員，並約定派發競選文宣費用10500元，27日黃男開車到投遞廣告公司附近，還蒙面偽裝徒步走到公司繳納費用，還在繳費收據上客戶名稱、經辦人欄虛偽署陳男父親名字，相當惡劣狡猾。

而除印製黃秀芳競選文宣外，團隊也用同一手法印製張瀚天的非法文宣，以登載「力挺吳斯懷、支持大麻合法化」等不實文字，但認為爭議太大，因此沒有發放；今年1月5日被警檢搜索，在黃男後車廂查扣印製好未發放仿冒張瀚天的競選文宣。

檢方傳喚廠商、證人等，黃男承認有繳納文宣派發費用，但否認有意圖使人不當選之犯行，文宣內容都是經查證，並非假文宣，陳男則坦承全部犯行，訊後查扣未發放的仿冒競選文宣，2人今被依選罷法傳播不實罪，及偽造文書等罪嫌，提起公訴。

記者實際電訪前議員黃玉芬，她表示並不知情，但自己確實有一些青年軍，但討論的東西與意見，她也不一定會採納，對於記者所提問是否為助理所為，她說不清楚，甚至不認識，因此不多做回應。

(中時 )