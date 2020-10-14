工研院14日舉辦「2020 AI大未來：產業落地技術交流會」，工研院攜手業者展示8項產研合作的創新AI人工智慧技術落地成果，涵蓋智慧製造、智慧醫療、智慧商務等三大領域，包括能隨時掌握產線機台健康狀況的「機台故障預診斷」技術，可即時偵測嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險情況的「GenkiCam：嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」，以及能精準辨識商品取放與消費者身份的「智慧貨架」等。讓AI人工智慧技術化身客服、理專、產線醫師、保母、偏鄉醫師等各行各業的最佳員工，協助產業補足人力缺口、大幅提升產能；並培植提供AI人工智慧解決方案的資訊服務業者與新創公司，協助產業加速轉型升級，提昇臺灣在全球市場中的韌性與競爭力。

工研院副院長張培仁表示，2030年AI人工智慧將帶來全球GDP成長14％，貢獻15.7兆美元，不難看出AI人工智慧已成為備受全球各大產業矚目的熱門議題。工研院也在產業轉型需求遽增之際，以AI人工智慧、大數據的創新研發能力，發展出智慧製造、智慧醫療、智慧商務等多項AI人工智慧創新技術，更有豐富的產業落地運用實績。

工研院巨量資訊科技中心執行長馮文生指出，工研院長期協助產業數位轉型、導入AI人工智慧，達到「產業AI化」；更致力於協助國內軟體業者升級為AI人工智慧資訊服務業者；而硬體設備業者則透過跟工研院合作，以AI人工智慧軟體加值硬體設備，提升設備效能與產值，達到「AI產業化」，並催生AI人工智慧新創公司。

現場也發表工研院與業者，分別在「智慧製造」、「智慧醫療」、「智慧商務」三大領域的跨域合作AI人工智慧落地成果。在智慧製造方面，「機台故障預診斷」技術，藉由分析機台運作的感測資料，來進行機台的健康狀態評估與故障預測，並根據機台健康狀態來決定最佳的維護或更換時機，減少非預期性的停機與維修頻率，已技轉給資服業者帆宣，實際應用於半導體產業。「AI人工智慧瑕疵影像分類技術」讓瑕疵檢測設備的機器視覺擁有學習能力，可以自主判斷產品外觀瑕疵，正確率達99.95%以上，目前已技轉PCB檢測設備業者聯策。「製程參數最佳化」技術，則是整合多種先進AI人工智慧演算法，建構製程模型來描述製程參數和產品品質間的關聯，並利用全域最佳化演算法，優化產品品質，更可與製程工程師透過互動協作模式，提升研發速度，減少實驗次數，有效縮短先進製程的研發週期、提升良率，加快上市時間，此技術目前已與安堉創新合作，並實際運用於光電產業。

智慧醫療方面，工研院研發的「GenkiCam：嬰兒照護用嵌入式深度學習相機」運用AIoT人工智慧物聯網相機的技術，能辨別嬰兒表情與行為，偵測嬰兒口鼻遮蔽及吐奶等危險情況，危險事件辨識率達95%以上，還能偵測嬰兒心率及呼吸頻率，即時傳訊息給家長及照護人員，此技術也育成出新創公司元氣智能。「糖尿病視網膜病變診斷輔助分析技術」是國際上目前唯一可偵測4種主要的病徵，並且清楚標示位置的AI人工智慧判讀技術，可有效輔助醫師針對病變嚴重程度進行判讀，準確率達92％以上。目前技轉醫材業者晉弘科技，並搭配手持式眼底鏡導入偏鄉，有效輔助偏鄉巡診的非眼科醫師為糖尿病患者進行眼底檢查。

在智慧商務方面，工研院研發的「易取智慧貨架」運用AI人工智慧整合貨架上的攝影機、重量感測器、紅外線等多重感測技術，能精準辨識商品取放與消費者身份，正確率達98％以上，更符合疫情影響下的低接觸趨勢，目前已與系統整合業者佳世達合作；「文字問答虛擬助理機器人」使AI人工智慧化身專業客服，特定領域專業8成以上的常見問題都可自動回覆，大幅節省客服人員的時間，已技轉資訊服務業者人工智能；「AI人工智慧理財機器人」則透過AI人工智慧分析交易資料、經濟指標、政策報告等巨量異質性財經資料，並結合投資理論以及最新的投資市場看法，找出具未來性的投資市場與產品進行資產配置及動態調整投資組合，以降低投資風險。此技術目前也與鉅亨買基金合作，推出全臺首創懂配息、會進化的理財機器人「阿發總管」。

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